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Коммерческая недвижимость в Советский городской округ, Россия

Советск
3
3 объекта найдено
Коммерческое помещение 236 м² в Советск, Россия
Коммерческое помещение 236 м²
Советск, Россия
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажное здание площадью 112,4м2, расположенное на участке 14,25 соток (в собст…
$129,860
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Коммерческое помещение 112 м² в Советск, Россия
Коммерческое помещение 112 м²
Советск, Россия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажное здание площадью 112,4м2, расположенное на участке 14,25 соток (в собст…
$139,431
Оставить заявку
Коммерческое помещение 236 м² в Советск, Россия
Коммерческое помещение 236 м²
Советск, Россия
Площадь 236 м²
В продаже двухэтажное здание площадью 112,4м2, расположенное на участке 14,25 соток (в собст…
$139,431
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