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Квартиры в Советском городском округе, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Советск, Россия
Квартира
Советск, Россия
Площадь 47 м²
В продаже светлая и просторная однокомнатная квартире в доме 2008 года постройки с автономны…
$48,394
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Параметры недвижимости в Советском городском округе, Россия

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