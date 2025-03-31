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Земельные участки в Сосновский район, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Vitkulovskiy selsovet, Россия
Участок земли
Vitkulovskiy selsovet, Россия
Площадь 1 500 м²
Продается земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре…
$7,143
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