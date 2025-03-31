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Дома в Сосновский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Selitba, Россия
Дом
Selitba, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в 24 км от р.п. Сосновское, село Селитьба. Площадь 200 м, участок-14.4 сотки. Мат…
$23,433
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Параметры недвижимости в Сосновский район, Россия

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