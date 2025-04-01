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Земельные участки в Сокольский городской округ, Россия

4 объекта найдено
Участок земли в Сокольский городской округ, Россия
Участок земли
Сокольский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
Категория земли: Земли населенных пунктов Вид разрешенного использования Для индивидуального…
$4,217
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Участок земли в Сокольский городской округ, Россия
Участок земли
Сокольский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
Продаётся участок возле Горьковского водохранилища Уникальное предложение для любителей при…
$4,217
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Участок земли в Сокольский городской округ, Россия
Участок земли
Сокольский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
В живописном месте, в лесу, в 200 метрах от береговой линии Горьковского моря, продаётся зем…
$4,217
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Участок земли в Сокольский городской округ, Россия
Участок земли
Сокольский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
Продаю  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства  рядом  с  Горьковским  водо…
$4,217
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