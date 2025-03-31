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Коммерческая недвижимость в Славский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 800 м² в Славский городской округ, Россия
Коммерческое помещение 3 800 м²
Славский городской округ, Россия
Площадь 3 800 м²
Продам комплекс либо частями двум-трём покупателям - ФЕРМУ с ЭКООТЕЛЕМ в 6 км от бывшего кур…
$905,356
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Коммерческое помещение 140 м² в п. Большаково, Россия
Коммерческое помещение 140 м²
п. Большаково, Россия
Площадь 140 м²
Этаж 1/16
Помещение свободного назначения (open space) с отдельным входом. Большим количеством окон. П…
$107,527
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