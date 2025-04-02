Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Щёлково
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в городской округ Щёлково, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Оболдино, Россия
Квартира 2 комнаты
Оболдино, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 9/17
Продам двухкомнатную квартиру, Распашонка, в новом доме категории А+ наивысший. Подъезд на у…
$99,546
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в городской округ Щёлково, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти