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Дома в Шатковский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Шатковский район, Россия
Дом
Шатковский район, Россия
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
В уникальном месте Нижегородской области близ города Шатки продается недостроенный кирпичный…
$16,867
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Параметры недвижимости в Шатковский район, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов