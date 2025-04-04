Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Шахунья
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в городской округ Шахунья, Россия

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 1 286 м² в Сява, Россия
Производство 1 286 м²
Сява, Россия
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/2
Срочно в продажу 2-х этажное здание свободного назначения общей площадью 1286,60 м2 с огорож…
$26,505
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов