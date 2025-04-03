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Жильё в Сергачский район, Россия

1 объект найдено
в Сергач, Россия
Сергач, Россия
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
В продаже часть дома в центре г. Сергач площадью 76,5 кв.м. на участке земли 14 соток. Все к…
$24,096
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Параметры недвижимости в Сергачский район, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов