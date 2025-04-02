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Земельные участки в Семёновский городской округ, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Fundrikovo, Россия
Участок земли
Fundrikovo, Россия
Площадь 1 500 м²
Продаю участок для строительства дома или дачи, в середине жилой деревни, дорога до участка,…
$6,024
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