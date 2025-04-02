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Жильё в Семёновский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Квартира в Bokovaya, Россия
Квартира
Bokovaya, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Продам 3к.кв улучшенной планировки.   2/2 В доме всего 4 квартиры.   70.6/42/12. Комнаты и…
$37,348
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Квартира в Семёнов, Россия
Квартира
Семёнов, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Предлагаю к покупке двухкомнатную квартиру в городе Семенов, расположенную на втором этаже к…
$26,505
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Параметры недвижимости в Семёновский городской округ, Россия

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