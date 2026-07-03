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Жилье в Сарпинский район, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 8/16
$184,000
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Параметры недвижимости в Сарпинский район, Россия

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