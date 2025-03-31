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Коттеджи в Саратовский район, Россия

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1 объект найдено
Коттедж в Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Расположени…
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