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Коммерческая недвижимость в Саратовский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 223 м² в Mihaylovskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческое помещение 223 м²
Mihaylovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 223 м²
Предлагаем к приобретению з/у на Песчаном умете   Площадь: 223 кв.м. Разрешенное использо…
Цена по запросу
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Рейтинг 4.9 / 5:
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