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Жильё в Ржевском муниципальном округе, Россия

дома
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3 объекта найдено
Коттедж в Ржевский муниципальный округ, Россия
Коттедж
Ржевский муниципальный округ, Россия
«Лион» – камерный коттеджный поселок в окружении экологически-чистого леса. На территории 50…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Ржевский муниципальный округ, Россия
Дом 5 спален
Ржевский муниципальный округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 680 м²
Резиденция с 5-ю спальнями построена на лесном живописном участке площадью 30 соток. Фасад д…
$2,17 млн
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Дом 3 спальни в Ржевский муниципальный округ, Россия
Дом 3 спальни
Ржевский муниципальный округ, Россия
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Загородный дом площадью 480 м² построен на просторном участке 15 соток с лесными деревьями. …
$3,99 млн
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