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Квартиры в Рязанской области, Россия

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1 объект найдено
Квартира в городской округ Рязань, Россия
Квартира
городской округ Рязань, Россия
Площадь 52 м²
Номер объекта: 1073. Стильная двушка 51.9 кв.м. на седьмом этаже кирпичной двенадцатиэтажки …
$207,051
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Параметры недвижимости в Рязанской области, Россия

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