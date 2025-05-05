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Жильё в Россоши, Россия

1 объект найдено
Особняк в Россошь, Россия
Особняк
Россошь, Россия
Площадь 765 м²
Двухэтажный особняк с мезонином на улице Большая Полянка в районе Якиманки. Особняк 2013 год…
$8,03 млн
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