Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Рощино
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Рощино, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Рощино, Россия
Квартира 1 комната
Рощино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
ЗА КВАРТИРУ ВНЕСЁН АВАНС. Светлая тёплая уютная квартира отличного метража (41,4 кв.м) с ка…
$72,190
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов