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Квартиры-студии в городском округе Сочи, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Сочи, Россия
Студия 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
Marine Garden Hotels & Resort 4* 🏛️ 💎ФЗ - 214, ЭСКРОУ счета ВТБ 💎Возврат НДС 💎Полная стои…
$97,146
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Параметры недвижимости в городском округе Сочи, Россия

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