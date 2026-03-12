Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Раменский муниципальный округ
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Раменском городском округе, Россия

Раменское
4
Быково
3
Склад Удалить
Очистить
52 объекта найдено
Склад 2 920 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 2 920 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 2 920 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Раменское, село Зеленая Слобо…
$23,002
Оставить заявку
Склад 3 600 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 3 600 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 3 600 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Раменское, село Ганусово, ул …
$53,672
Оставить заявку
Склад 2 650 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 2 650 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 2 650 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, Раменский р-н, село Софьино, те…
$47,168
Оставить заявку
Склад 1 475 м² в Чулково, Россия
Склад 1 475 м²
Чулково, Россия
Площадь 1 475 м²
Этаж 1
Продается: склад класса B+ отапливаемый формата light industrial Общая площадь 1475 м² Площа…
$1,85 млн
Оставить заявку
Склад 2 000 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 2 000 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1
Предлагается в аренду утепленный склад 2000 м2. Местоположение: МО, Раменский р-н, с. Боршев…
$10,223
Оставить заявку
Склад 3 000 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 3 000 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается утепленный склад 3000 м2. Местоположение: МО, Раменский р-н, с. Боршев…
$15,335
Оставить заявку
Склад 1 475 м² в Чулково, Россия
Склад 1 475 м²
Чулково, Россия
Площадь 1 475 м²
Этаж 1
Продается: склад класса B+ отапливаемый light industrial Общая площадь 1475 м² Площадь склад…
$1,85 млн
Оставить заявку
Склад 4 380 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 4 380 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 4 380 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Раменское, село Зеленая Слобо…
$34,503
Оставить заявку
Склад 4 660 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 4 660 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 4 660 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, Раменский р-н, село Софьино, те…
$82,944
Оставить заявку
Склад 7 300 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 7 300 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 7 300 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Раменское, село Зеленая Слобо…
$57,506
Оставить заявку
Склад 2 300 м² в Юрово, Россия
Склад 2 300 м²
Юрово, Россия
Площадь 2 300 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Раменское, деревня Юрово, ул …
$17,635
Оставить заявку
Склад 5 840 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 5 840 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 5 840 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Раменское, село Зеленая Слобо…
$46,005
Оставить заявку
Склад 3 475 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 3 475 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 3 475 м²
Этаж 1
Площадь 3 475 кв.м., отдельно стоящее здание. Склад разделен на три секции с воротами. Графи…
$15,543
Оставить заявку
Склад 3 200 м² в Раменское, Россия
Склад 3 200 м²
Раменское, Россия
Площадь 3 200 м²
Этаж 1
В аренду предлагается производственное помещение класса B. Московская обл, г Раменское, ул М…
$38,848
Оставить заявку
Склад 100 000 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 100 000 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 100 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, Раменский р-н, село Софьино, те…
$1,71 млн
Оставить заявку
Склад 6 971 м² в Михайловская Слобода, Россия
Склад 6 971 м²
Михайловская Слобода, Россия
Площадь 6 971 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, Раменский р-н, село Михайловска…
$119,995
Оставить заявку
Склад 20 740 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 20 740 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 20 740 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, Раменский р-н, село Софьино, те…
$342,208
Оставить заявку
Склад 1 700 м² в Быково, Россия
Склад 1 700 м²
Быково, Россия
Площадь 1 700 м²
Этаж 1
В аренду склад класса "B" Общая площадь склада составляет 1700 м². Высота потолков — 8 мет…
$28,050
Оставить заявку
Склад 4 320 м² в Константиново, Россия
Склад 4 320 м²
Константиново, Россия
Площадь 4 320 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемое складское помещение площадью 4320 м2. Местоположение : МО…
$77,288
Оставить заявку
Склад 55 800 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 55 800 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 55 800 м²
Этаж 1
Аренда склада класса «А» Предлагаем в аренду современный склад класса «А», оборудованный в…
$920,694
Оставить заявку
Склад 720 м² в Константиново, Россия
Склад 720 м²
Константиново, Россия
Площадь 720 м²
Этаж 1
Современный склад формата Light Industrial Приглашаем вас стать владельцем современного ота…
$1,01 млн
Оставить заявку
Склад 100 000 м² в Жуковский, Россия
Склад 100 000 м²
Жуковский, Россия
Площадь 100 000 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально от 10 000 кв м. Общая площадь 12…
$3,04 млн
Оставить заявку
Склад 8 640 м² в Константиново, Россия
Склад 8 640 м²
Константиново, Россия
Площадь 8 640 м²
Этаж 1
В аренду предлагаются отапливаемые склады. Местоположение : МО, Раменский р-н, село Зеленая …
$154,575
Оставить заявку
Склад 1 486 м² в Кулаково, Россия
Склад 1 486 м²
Кулаково, Россия
Площадь 1 486 м²
Этаж 1
В продажу предлагается склад формата "Light Industrial". Местоположение: МО, 20 км от МКАД п…
$2,09 млн
Оставить заявку
Склад 720 м² в Константиново, Россия
Склад 720 м²
Константиново, Россия
Площадь 720 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемое складское помещение площадью 720 м2. Местоположение : МО,…
$12,881
Оставить заявку
Склад 2 022 м² в Bykovo, Россия
Склад 2 022 м²
Bykovo, Россия
Площадь 2 022 м²
Этаж 1
Аренда склада класса «B» – идеальное решение для вашего бизнеса! Местоположение: Московская…
$32,299
Оставить заявку
Склад 12 960 м² в Константиново, Россия
Склад 12 960 м²
Константиново, Россия
Площадь 12 960 м²
Этаж 1
Приглашаем вас ознакомиться с предложением о покупке отапливаемых складов в живописной местн…
$18,26 млн
Оставить заявку
Склад 20 575 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 20 575 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 20 575 м²
Этаж 1
К продаже предлагается складское помещение класса "А" Склад расположен в 32-х км от МКАД по …
$24,98 млн
Оставить заявку
Склад 743 м² в Кулаково, Россия
Склад 743 м²
Кулаково, Россия
Площадь 743 м²
Этаж 1
В продажу предлагается склад формата "Light Industrial". Местоположение: МО, 20 км от МКАД п…
$1,14 млн
Оставить заявку
Склад 1 924 м² в Bykovo, Россия
Склад 1 924 м²
Bykovo, Россия
Площадь 1 924 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса "В". Местоположение: МО, г. Раменское, с. Быково, 22 км о…
$30,738
Оставить заявку

Типы недвижимости в Раменском городском округе

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти