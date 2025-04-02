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Жильё в городской округ Пушкинский, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ивантеевка, Россия
Квартира 3 комнаты
Ивантеевка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Продается уютная трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом в живописном городе Ивантеевка. П…
$76,961
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