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Дома в Пучежском районе, Россия

1 объект найдено
Дом в Mortkovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Mortkovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продам дом 98.4 м2 на берегу реки Судница.  Дом бревенчатый на фундаменте, нижние венцы ме…
$26,854
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Параметры недвижимости в Пучежском районе, Россия

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