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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Приморский район, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью, с холодильником, со стиральной машиной в okrug No 65, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью, с холодильником, со стиральной машиной
okrug No 65, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/10
Сдаётся на длительный срок просторная тёплая уютная 2-х комнатная квартира в доме 1990 года …
$398
в месяц
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1111 голосов