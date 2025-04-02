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Квартиры в Приморский район, Россия

округ Озеро Долгое
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 6/12
Предлагается к продаже отличная двухкомнатная квартира (евротрешка) в ЖК «Life-Приморский” з…
$348,181
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Квартира 3 комнаты в okrug No 65, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug No 65, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/17
Продается уютная трехкомнатная квартира в пешей доступности 12-15 минут пешком от м. Беговая…
$160,236
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Квартира 5 комнат в округ Коломяги, Россия
Квартира 5 комнат
округ Коломяги, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 9/9
Продается квартира 164 кв м: 2 санузла, 4 спальни, 24 метровая гостиная. 2 гардеробные. В кв…
$397,577
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Квартира 3 комнаты в округ Коломяги, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Коломяги, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/10
Продается функциональная трехкомнатная квартира общей площадью 68,1 квадратных метров, распо…
$136,591
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Квартира 2 комнаты в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/9
Уникальное предложение! Две квартиры рядом! Можно купить соседнюю 1 комнатную квартиру 45 и…
$191,560
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Квартира 2 комнаты в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 9/10
Хорошая планировка! Документы к продаже готовы! Квартира в хорошем состоянии. В подъезде пр…
$114,454
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Комната 5 комнат в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Комната 5 комнат
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 9/15
5 мин. пешком до м. ПИОНЕРСКАЯ. Звоните! Показ по договоренности. Встречная покупка. Комнат…
$21,686
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Квартира 1 комната в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 1 комната
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/9
Продаётся в прямой продаже однокомнатная квартира в пешей доступности от метро "Озерки". Хор…
$96,985
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