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Дома в Правдинский городской округ, Россия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Правдинский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Правдинский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Для тех, кто ищет новые возможности. Не секрет, что сейчас в России формируется новое направ…
$42,538
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Дом 4 комнаты в Правдинский городской округ, Россия
Дом 4 комнаты
Правдинский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Продается земельный участок с подрядом на строительство дома в живописном поселке Сосны! Иде…
$240,046
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Дом 4 комнаты в Правдинский городской округ, Россия
Дом 4 комнаты
Правдинский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Срочная продажа! Продается 1-этажный дом 122,5 кв. м. в Правдинском районе в поселке Севское…
$39,584
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Дом 5 комнат в Правдинский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Правдинский городской округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается земельный участок с подрядом на строительство дома в живописном поселке Сосны. Мы …
$170,744
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