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Дома с бассейном в районе Внуково, Россия

2 объекта найдено
Дом 8 комнат в район Внуково, Россия
Дом 8 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 8
Площадь 1 162 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 220-142, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$1,51 млн
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Дом 7 комнат в район Внуково, Россия
Дом 7 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 7
Площадь 495 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 219-908, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Власово КП. …
$1,07 млн
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