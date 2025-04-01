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Земельные участки в Полесский городской округ, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Сосновка, Россия
Участок земли
Сосновка, Россия
Ровный, сухой участок в пос.Сосновка, Зеленоградского района. На участке фундамент 7*8 , скв…
$29,540
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