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Квартиры в Полесский городской округ, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Полесский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Полесский городской округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
В 46 км от Калининграда, на левом берегу реки Дейма расположен небольшой, но очень уютный го…
$85,667
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Квартира 2 комнаты в Саранское, Россия
Квартира 2 комнаты
Саранское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Продажа двухкомнатной квартиры в поселке Саранское Просторная двухкомнатная квартира площадь…
$22,451
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