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Жильё в Полесский городской округ, Россия

дома
5
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Полесский городской округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Полесский городской округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
В 46 км от Калининграда, на левом берегу реки Дейма расположен небольшой, но очень уютный го…
$85,667
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Дом 5 комнат в Полесск, Россия
Дом 5 комнат
Полесск, Россия
Число комнат 5
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Для тех, кто ищет новые возможности. Не секрет, что сейчас в России формируется новое направ…
$56,718
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Дом 4 комнаты в Сосновка, Россия
Дом 4 комнаты
Сосновка, Россия
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Просторный дом в 5 минутах езды от моря. Удобная планировка: три спальни, огромная кухня-гос…
$73,260
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Дом 8 комнат в Полесский городской округ, Россия
Дом 8 комнат
Полесский городской округ, Россия
Число комнат 8
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
База отдыха в живописном месте Калининградской области. Располагается между Куршским заливом…
$398,454
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Дом 4 комнаты в Сосновка, Россия
Дом 4 комнаты
Сосновка, Россия
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Современный одноэтажный дом площадью 141 кв.м. Просторная планировка. Удобное месторасположе…
$108,709
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Квартира 2 комнаты в Саранское, Россия
Квартира 2 комнаты
Саранское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Продажа двухкомнатной квартиры в поселке Саранское Просторная двухкомнатная квартира площадь…
$22,451
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Дом в Полесский городской округ, Россия
Дом
Полесский городской округ, Россия
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается усадьба в Полесском районе, состоящая из 2х жилых домов 256 кв.м (дом, посторенный…
$297,353
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