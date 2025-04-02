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Жильё в Починковский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Puzskaya Sloboda, Россия
Дом
Puzskaya Sloboda, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продаю дом с селе Пузская Слобода  Починковского района Площадью 80кв.м, земли 20 соток. В д…
$9,036
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