Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Пионерский городской округ
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на длительный срок в Пионерском городском округе, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Пионерский, Россия
Квартира 1 комната
Пионерский, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Отопление центральное, окна пластиковые, подвесные потолки, интернет, 2-х спальный диван, кр…
$50
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти