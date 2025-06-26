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Дома в Пионерском городском округе, Россия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Пионерский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
$135,069
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Дом 3 комнаты в Пионерский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
$164,376
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Дом 5 комнат в Пионерский, Россия
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
Число комнат 5
Площадь 548 м²
Количество этажей 3
Шикарный дом на побережье Балтийского моря. Уникальное неповторимое предложение, которое не …
$891,964
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Параметры недвижимости в Пионерском городском округе, Россия

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