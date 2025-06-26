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Коммерческая недвижимость в Пионерском городском округе, Россия

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Пионерский, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Пионерский, Россия
Площадь 600 м²
Продается земельный участок в центре курортного города Пионерский. Кадастровый номер: 39:19:…
$70,083
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Коммерческое помещение 600 м² в Пионерский, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Пионерский, Россия
Площадь 600 м²
Продается земельный участок в центре курортного города Пионерский. Кадастровый номер 39:19:0…
$50,842
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Коммерческое помещение 11 660 м² в Пионерский городской округ, Россия
Коммерческое помещение 11 660 м²
Пионерский городской округ, Россия
Площадь 11 660 м²
Количество этажей 4
Апарт отель на берегу моря в Пионерский. Два здания. Сдача - конец 2025 года. 4 этажа. 4 под…
$16,57 млн
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Коммерческое помещение 3 015 м² в Пионерский городской округ, Россия
Коммерческое помещение 3 015 м²
Пионерский городской округ, Россия
Площадь 3 015 м²
Количество этажей 5
Гостиница в Пионерском берегу моря. Здание четырехэтажное, с чердаком и подвалом. Гостиница …
$4,08 млн
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