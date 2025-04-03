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Дома в Пильнинский район, Россия

2 объекта найдено
Дом в Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия
Дом
Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продается   жилой дом в д. Межное-Майдан   Пильнинского р-на, общей площадью 69 кв.м с земел…
$27,710
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Дом в Пильна, Россия
Дом
Пильна, Россия
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Рассмотрим вариант обмена на Нижний Новгород .Этот вариант тоже рассматривается! Предлагает…
$27,589
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