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Жильё в Петродворцовый район, Россия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ломоносов, Россия
Квартира 2 комнаты
Ломоносов, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/9
Продаётся двухкомнатная квартира в г. Ломоносов. Комнаты изолированные, санузел раздельный, …
$57,829
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Квартира 2 комнаты в Ломоносов, Россия
Квартира 2 комнаты
Ломоносов, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/10
ПРОДАМ 2-х комнатную солнечную, двухстороннюю квартиру в Ломоносове в доме 2007 г.п., 5 эта…
$114,454
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Квартира 2 комнаты в Петергоф, Россия
Квартира 2 комнаты
Петергоф, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
Продается двухкомнатная квартира в тихом уголке Ленинградской области без обременений, полна…
$82,527
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