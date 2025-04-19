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Жильё в Павловском муниципальном округе, Россия

дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Павлово, Россия
Вилла
Павлово, Россия
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продам  новый  коттедж  2020 года постройки, расположенный в городе Павлово. Комфортное круг…
$188,469
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Дом в Тумботино, Россия
Дом
Тумботино, Россия
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Продается кирпичный дом 87,0 м2 в Нижегородской области в с. Тумботино на ул Мира, д 25 Пре…
$131,320
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Дом в Ворсма, Россия
Дом
Ворсма, Россия
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается дом в центре Вормы на улице Ленина дом 140. Площадь дома: 50 мПлощадь участка: 17 …
$32,830
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