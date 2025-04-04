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Квартиры в Озёрский городской округ, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Озёрск, Россия
Квартира 3 комнаты
Озёрск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Продается 3-комнатная квартира с земельным участком и подвалом в Озерске, Калининградская об…
$24,814
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Квартира 3 комнаты в Ново-Гурьевское, Россия
Квартира 3 комнаты
Ново-Гурьевское, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продам 1/2 Жилого дома в центре п. Ново-Гурьевское Озёрского района Калининградской области.…
$34,267
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