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Дома в Орловском муниципальном округе, Россия

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2 объекта найдено
Дом в Орловский муниципальный округ, Россия
Дом
Орловский муниципальный округ, Россия
Площадь 248 м²
Номер объекта: 1011. Продается просторный дом построенный по классической надежной технологи…
$124,824
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Дом в Орловский муниципальный округ, Россия
Дом
Орловский муниципальный округ, Россия
Площадь 45 м²
Номер объекта: 1076. Уникальное предложение: земля + модульный фабричный дом по типовому про…
$56,763
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Параметры недвижимости в Орловском муниципальном округе, Россия

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