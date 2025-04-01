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Земельные участки в Орехово-Зуевский городской округ, Россия

4 объекта найдено
Участок земли в Давыдово, Россия
Участок земли
Давыдово, Россия
Продается земельный участок площадью 5,33 сотки под строительство жилого дома в коттеджном п…
$4,569
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Участок земли в Давыдово, Россия
Участок земли
Давыдово, Россия
Продается земельный участок площадью 5,3 сотки под строительство жилого дома в коттеджном по…
$4,543
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Участок земли в Давыдово, Россия
Участок земли
Давыдово, Россия
Продается земельный участок площадью 4 сотки под строительство жилого дома в коттеджном посё…
$3,429
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Участок земли в Давыдово, Россия
Участок земли
Давыдово, Россия
Продается земельный участок площадью 5,31 сотки под строительство жилого дома в коттеджном п…
$4,552
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