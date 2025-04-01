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Квартиры в Орехово-Зуевский городской округ, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Орехово-Зуево, Россия
Квартира 2 комнаты
Орехово-Зуево, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/9
СРОЧНО продается квартира в связи с переездом в другой город. Лучший дом района! Продается 2…
$48,234
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Параметры недвижимости в Орехово-Зуевский городской округ, Россия

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