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Квартиры в округ Юго-Запад, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Красносельский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Красносельский район, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
Продаётся 3 комн. квартира в крупнопанельном доме 1984 г. постройки. Благоустроенный и очен…
$119,528
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