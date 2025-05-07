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Квартиры-студии в округе Урицк, Россия

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15 объектов найдено
Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты в экологически чистом Красносельском районе Санкт-Петербурга. Живи…
$56,988
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
Двухуровневые апартаменты С ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ" в экологически благоприятном зеленом районе …
$79,915
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 5/6
Апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Живите или сдавайт…
$42,240
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты С ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ" в зеленом районе Санкт-Петербурга. Дом кирпи…
$61,820
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/6
Двухуровневые апартаменты с отделкой и полностью меблированные в зеленом районе Санкт-Петерб…
$66,526
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/6
Апартаменты С ОТДЕЛКОЙ И ПОЛНОЙ МЕБЛИРОВКОЙ в благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга.…
$83,643
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Живи…
$62,675
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/6
Апартаменты С ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ" в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербур…
$90,330
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Дом …
$52,376
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 6/6
Апартаменты в экологически благоприятном районе Санкт-Петербурга. Живите сами или сдавайте в…
$52,376
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Всю информацию по доходности от сдачи в аренду, управление апартаментами от УК и стоимости п…
$60,514
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/6
Апартаменты С ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ" в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербур…
$84,723
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/6
Всю информацию по доходности от сдачи в аренду, управление апартаментами от УК и стоимости п…
$51,731
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Двухуровневые апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Живи…
$56,988
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Студия в Санкт-Петербург, Россия
Студия
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/6
Двухуровневые апартаменты в экологически благоприятном зеленом районе Санкт-Петербурга. Живи…
$60,333
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Параметры недвижимости в округе Урицк, Россия

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