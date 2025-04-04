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Квартиры в okrug Urick, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Красносельский район, Россия
Квартира 1 комната
Красносельский район, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 10/12
Продается уютная квартира, расположенная на 10 этаже в спокойном и зеленом районе Санкт-Пете…
$68,892
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Параметры недвижимости в okrug Urick, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов