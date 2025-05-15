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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в округе Сосновая поляна, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/12
До метро пр. Ветеранов 20 мин. транспортом. Сдается в аренду однокомнатная квартира в отли…
$401
в месяц
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