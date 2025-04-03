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Жильё в округ Сосновая поляна, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Красносельский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Красносельский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/9
Продается 2-х к. квартира в кирпичном доме 1981 г. постройки. Вход со двора. Окна на восток…
$89,942
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Параметры недвижимости в округ Сосновая поляна, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов