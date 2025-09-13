Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. округ Рыбацкое
  4. Жилая

Жильё в округе Рыбацкое, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 12/28
Отличная однокомнатная квартира в добротном кирпичном доме бизнес-класса в пяти минутах ходь…
$98,222
Параметры недвижимости в округе Рыбацкое, Россия

Недорогая
Элитная
