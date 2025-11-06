Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. округ Оккервиль
  4. Жилая

Жилье в округе Оккервиль, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 1 комната в район Внуково, Россия
Квартира 1 комната
район Внуково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 8/9
Продаётся квартира-студия, площадью 28,3 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Родные…
$116,059
Оставить заявку
Квартира 1 комната в район Внуково, Россия
Квартира 1 комната
район Внуково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 9/9
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 34,1 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$129,855
Оставить заявку
Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 16/17
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 44,6 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$230,457
Оставить заявку
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира 1 комната в район Троицк, Россия
Квартира 1 комната
район Троицк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 11/11
Продаётся квартира-студия, площадью 28,1 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Десна…
$139,105
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в район Троицк, Россия
Квартира 3 комнаты
район Троицк, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/17
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 69,2 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Д…
$194,987
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 82,6 кв. м на 5-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Дз…
$335,900
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/14
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 70,0 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "П…
$280,746
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/9
Продаётся квартира-студия, площадью 25,35 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$56,374
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Рождествено, Россия
Пентхаус 3 комнаты
Рождествено, Россия
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 28/28
ÁLIA ЖИЛОЙ РАЙОН Дома бизнес-класса у слияния двух рек в одном из самых экологически чист…
$1,14 млн
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Квартира 1 комната в район Внуково, Россия
Квартира 1 комната
район Внуково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/9
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,2 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$134,092
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 16/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 53,1 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$189,629
Оставить заявку
Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 16/19
Продаётся квартира-студия, площадью 23,5 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Сканд…
$115,163
Оставить заявку

Параметры недвижимости в округе Оккервиль, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти