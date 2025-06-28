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Жильё в округе № 54, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/11
В продаже уютная и светлая однокомнатная квартира 34,8 м2 на третьем этаже в пешей доступнос…
$100,382
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Параметры недвижимости в округе № 54, Россия

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