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Жильё в округ Невская застава, Россия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Продается красивая квартира в сталинском кирпичном доме. Высокие потолки создают ощущение пр…
$149,771
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Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Продается красивая квартира в сталинском кирпичном доме. Высокие потолки создают ощущение пр…
$150,597
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в округ Невская застава, Россия

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